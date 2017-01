Wenn ihr Forza Horizon 3 auf dem PC spielen solltet, dann stellt euch auf eine kleine Download-Unterbrechung ein.





Um den aktuellsten DLC zu unterstützen hat Forza Horizon 3 ein Update erhalten. Allerdings lief es mit dem Patch nicht so wie geplant: Statt nur das Update herunterzuladen, wurde der erneute Download des gesamten Spiels veranlasst... und das ist 53GB groß.



Ein weiteres Problem, das dazu kommt ist, dass es sich bei der neu heruntergeladenen Forza Horizon 3-Version offenbar um einen unverschlüsselten Entwickler-Build des Rennspiels handelt, der Referenzen zu Autos beinhaltet, die noch nicht mal angekündigt wurden.



Turn 10 hat die Umstände bereits zur Kenntnis genommen und das Problem behoben.



Wenn ihr wissen möchtet, welche noch unbekannten Wagen Einzug in Forza Horizon 3 halten werden - hier ein Screenshot vom Car-Ordner des Entwickler-Builds:







Die falsche Forza Horizon 3-Version wurde bereits ausgetauscht, was Leute, die den 53GB Download komplett durchgeführt haben, erneut dazu zwingt, das Spiel zu installieren. Also nochmal 53GB für eure Leitung.



"Die inkorrekte PC-Version von FH3 wurde entfernt und ersetzt. PC-Spieler, welche die FH3-Version, die auf .37.2 endet, besitzen, sollten diese Version des Spiels sofort deinstallieren und neuinstallieren. Die korrekte spielbare Version sollte auf .35.2 enden," so Turn 10.



"PC-Spieler, die den Download von .37.2 abgeschlossen und dann einen neuen Speicherstand gestartet haben, werden eine kaputte Speicherdatei besitzen. Vermeidet einen neuen Speicherstand auf .37.2 zu erstellen und spielt nur auf .35.2, um dieses Problem zu umgehen. Sofern ihr eine alte Spieldatei besitzt und keine neue auf .37.2 erstellt habt, wird euer Speicherstand korrekt funktionieren, sobald das Update verfügbar ist."