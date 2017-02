Das Team hinter Forza Horizon hat eine neue Abzweigung gestartet.





Playground Games' neues Team wird in Leamington Spa im UK operieren und an einem Spiel namens "Project 2" arbeiten. Jenes soll kein Racing-Spiel sein wie Playground gegenüber GamesIndustry bestätigte.



"Für uns ist das eine tolle Möglichkeit uns selbst in einem anderen Genre auszuprobieren," sagte Gründer und Creative Director Ralph Fulton. "Ein weiteres Studio zu eröffnen ist etwas, worüber wir schon gut einige Jahre sprachen, aber wir waren darauf bedacht uns nicht zu vorschnell darauf einzulassen."



"Wir finden, dass wir über die Jahre ziemlich gut mit Racing-Games geworden sind. Wir können immer besser werden, wir können immer danach streben besser zu werden, aber wir würden uns gerne in einem anderen Genre beweisen."



Fulton ergänzte noch, dass viele der Angestellten bei Playground Games ihre Karriere begonnen haben und über die drei Forza Horizon-Teile ihre Fähigkeiten ziemlich gut ausbauen konnten. Jedoch würde man es diesen Leuten gerne ermöglichen ihre Karriere in weitere Richtungen zu entwickeln und, "Wir möchten lieber, dass sie es hier machen als irgendwo anders, doch mit nur einem Team sind die Möglichkeiten begrenzt,".