Wie wir alle wahrscheinlich schon vermuten, wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Forza Motorsport 7 erscheinen.





Wirklich überraschend ist diese Meldung also nicht, aber immerhin ist es eine kleine Surprise, dass nicht Turn10 selbst - also die Entwickler der Vorgänger - sondern Fanatec CEO Thomas Jackermeier die Neuigkeiten für uns enthüllte.



Jackermeier verriet im Fanatec Forum, dass er sich mit Turn10 treffen würde, um einige Dinge für den nächsten Ableger der Serie zu besprechen, "Wenn ihr etwas bestimmtes haben wollt, dann sagt es mir. Teilt mir Wheel/Pedal/Shifter-bezogene Dinge mit, die euch in FM6 stören und lasst uns wissen, welche neuen Features ihr gerne in FM7 sehen möchtet,".



Natürlich reagierte die Community relativ flott mit diversen Vorschlägen, was Forza Motorsport 7 hinzufügen sollte - beispielsweise Handbremsen-Support, Anpassungen an der automatischen Lenkungsübersetzung abhängig vom Auto sowie verbessertes Force-Feedback.



Jackermeier meldete sich anschließend mit einem vielversprechenden Update zurück:



"Ich hatte ein sehr gutes Meeting mit ihnen und ich freue mich berichten zu können, dass die Chancen gut stehen, dass sich einige Dinge in kommenden FM-Titeln verbessern werden. Es gibt eine neue Person, die für die Physics und Force-Feedback zuständig ist und der ist ein 'Lenkrad-Typ'. Er ist ein Rennfahrer in der echten Welt und hat einen Engineering-Hintergrund und sehr viel Ahnung von PC Simracing."



Der PC-Markt sei sehr wichtig für Turn10, schreibt er weiter, und dem Team sei bewusst, dass dieser von Lenkrad-Nutzern dominiert werde, "Daher intensivieren wir unsere Zusammenarbeit und holen für Lenkrad-Nutzer das beste aus den Spielen heraus,".



"Ich kann jetzt noch nicht bestätigen, welche Features implementiert werden, aber das Interesse daran ist sehr hoch."