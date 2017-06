Dass Microsofts neue Konsole Xbox One X leistungsfähiger sein soll als alle bisherigen Konsolen, haben wir jetzt schon oft gehört. Langsam wird es aber auch greifbarer: Selbst Forza Motorsport 7 in 4K und mit 60 FPS zwingt das Gerät nicht in die Knie.

Microsofts Neue: Die Xbox One X

Die Xbox One X soll sogar selbst dann noch Reserven haben, wenn auf der Konsole Forza Motorsport 7 in 4K und mit einer Framerate von 60 FPS läuft. Zumindest gibt das Content Director John Wendl gegenüber Destructoid im Rahmen einer E3-Präsentation hinter verschlossenen Türen zu Protokoll. Ihm zufolge bestehe dabei sogar noch ein Leistungs-Überschuss von 30 %. Die Xbox One X ist dann also offenbar nicht einmal annähernd ausgelastet.

Jetzt, wo die Xbox One X komplett enthüllt ist, sie sowohl Release-Datum als auch ihren endgültigen Namen hat und viele Entwickler obendrein schon längst an den Dev-Kits schrauben, wird es derartige Meldungen wahrscheinlich in Zukunft öfter geben. Uns soll es recht sein: So können wir uns deutlich besser vorstellen, zu was das Gerät in der Lage ist, als wenn es immer nur abstrakt um Teraflops und Gigabytes geht.

Ebenfalls interessant wirkt in diesem Zusammenhang, dass Studio Wildcard eine eigene Xbox One X-Version von Ark: Survival Evolved angekündigt haben: Die Entwickler versprechen zwar die beste Konsolenversion des Spiels, haben aber auffällig wenig zur Auflösung gesagt. Ob das sehr leistungshungrige Ark: Survival Evolved auf der Xbox One X auch in 4K läuft, bleibt also noch abzuwarten.

