Freitag der 13. hat sich als Überraschungshit entpuppt, doch technische Probleme trüben die Euphorie der Spieler. Das Entwicklerteam gibt nun einen Überblick zu aktuellen Bugs & einem anstehenden Update.

Freitag der 13. - Die Entwickler arbeiten fleißig an Updates zum Spiel.

Der asymmetrische Multiplayer-Slasher Freitag der 13. eroberte in seinen wenigen Tagen nach Release nicht nur Fans der Filmvorlage für sich, sondern ersten User-Reviews zufolge auch zahlreiche andere Spieler. Neben dem erfolgreichen Launch bestimmen aber auch einige Probleme die Berichterstattung rund um das Spiel. Zum Release konnten viele potenzielle Kunden Freitag der 13. nicht im PlayStation Store finden, weil es dort unter "Freitag, den 13." gelistet wird. Zudem dämpfen technische Fehler, darunter sogar Gamebreakings-Bugs, den Spielspaß.

Via Reddit melden sich nun die Entwickler von Freitag der 13. zu Wort, geben eine Übersicht zum aktuellen Stand und einen Ausblick auf ein kommendes Update. Demnach habe das Team in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Probleme aufgespürt, die unter anderem für fehlende Erfahrungspunkte oder fehlerhafte Perks verantwortlich seien. Die Entwickler geben an, große Fortschritte gemacht zu haben. So soll sich die Datenbank des Spiels zuvor ab 50.000 gleichzeitigen Spielern nicht mehr ordnungsgemäß an die Spielerzahl angepasst haben. Jetzt unterstütze man bis zu 90.000 gleichzeitige Spieler. Doch die folgenden Fehler bleiben vorerst bestehen.

Login Database Error - Can't sign in

Erfahrungspunkte werden nicht gespeichert oder gehen verloren

Nicht enden wollender Speichervorgang

Perks, die nicht gespeichert oder ordnungsgemäß angezeigt werden

Kein Quick Play auf der Xbox One

Der Großteil der Bugs ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Profildaten der Spieler zu groß sind - dies betreffe gerade hochstufige Freitag der 13.-Spieler mit vielen Unlocks. Das Team verspricht allerdings, bald Abhilfe zu schaffen.

Man habe weitere Optimierungen an der Datenbank vorgenommen, ein entsprechendes Update stehe in den Startlöchern. Die PS4-Version von Freitag der 13. soll heute mit dem Patch versorgt werden. Die Xbox One-Fassung werde morgen folgen, wobei das Quick Play-Problem erst später gelöst werden könne, da es hierzu die Hilfe von Microsoft brauche.

Welche Erfahrungen habt ihr bislang mit Freitag der 13. gemacht?