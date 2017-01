Fan-Remakes haben meist nur eine kurze Lebensdauer. Solltet ihr also interessiert sein, dann beeilt euch lieber mal.

Gistix ist ein Team von Sonic-Fans, das an einem PC-Remake des 2006er Sonic the Hedgehogs arbeitet. Dieses Spiel wird in der Unity Engine kreiert und erhielt jetzt sogar eine Demo, die ihr euch alle über den Link unten herunterladen könnt.



SEGA ist übrigens meistens ziemlich tolerant, was Mods und Remakes seiner Spiele angeht, dennoch sei empfohlen, dass ihr euch bei Interesse flott an den Download machen solltet.