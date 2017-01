Gabe Newell spricht hier über Entscheidungen, die er für die Entwicklung des Spiels getroffen hat.





Während des kürzlich abgehaltenen Reddit AMA, hat Gabe Newell einige Fragen beantwortet. Darunter auch, wie er zur Half-Life- und Portal-Serie steht.



"Ich denke Portal 2 ist unser bestes Einzelspieler-Spiel. Ich spiele Dota 2 am meisten von unseren Multiplayer-Games."



"Für mich ist das Problem an Half-Life, dass ich sehr stark in die Entscheidungen für das Spiel involviert war, daher ist es schwierig für mich sie anders zu betrachten als eine Serie von Dingen, die ich bereue," und Newell fügte hinzu, dass es "einfacher" für ihn sei, ein Fan von Projekten zu sein, in die er nicht so involviert gewesen sei.



Newell erklärte weiter, dass eine solch intensive Arbeit an einem Spiel bedeutet, Kompromisse einzugehen, "Wenn du in ein Spiel involviert bist, endet alles als eine Reihe Kompromisse,".



"Alles in einem Spiel ist ein Opfer von Dingen, die nicht im Spiel sind. Wegen mehrerer Gründen fühle ich das persönlicher bei Half-Life," und auch die Xen befinden sich unter seinen Reuen.