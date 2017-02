Eine angebliche Release-Liste von GameStop enthüllt einen Far Cry-Release in diesem Jahr.





Diese besagte Liste mit Erscheinungsterminen teilt uns mit, dass Far Cry 5 am 26. November 2017 erscheinen wird. Allerdings ist der 26. ein Sonntag, was es unwahrscheinlich macht, dass es sich hierbei um einen finalen Termin handelt (sollte sich das Ganze überhaupt bewahrheiten).



SGGamingInfo berichtet, man habe GameStop selbst kontaktiert und den zugesandten SKU-Code mit einem Angestellten des Spiele-Shops abgeglichen. Daraufhin habe man die Bestätigung erhalten, dass Far Cry 5 bei GameStop in der Tat für einen November 2017 Release gelistet sei.



Also, vielleicht gibt es eine offizielle Ankündigung von Far Cry 5 auf der E3 2017... wir sind gespannt.