Und dieses Fallout 3 ebnete den Weg für Icewind Dale...





Obsidian Entertainment CEO Fergus Urquhart sprach mit IGN über das dritte Fallout-Spiel, das leider nie veröffentlichte wurde.



Dabei erzählte er, dass man bei Black Isle Studios - bei dem Herr Urquhart unter anderem an den alten Fallouts mitentwickelte - noch vor dem mittlerweile bekannten Fallout 3-Projekt mit dem Codenamen Van Buren auch an einer anderen Version von Fallout 3 arbeitete:



"Es war tatsächlich das zweite Fallout 3," so Urquhart über Van Buren. Das erste Fallout 3-Projekt begann man schon nach der Fertigstellung von Fallout 2, während sich Planescape: Tornment noch in Entwicklung befand.



"Da war 3D gerade der coole Scheiss. Daher wollten wir von einer 2D- auf eine 3D-Engine wechseln - und wir haben auch tatsächlich angefangen mit dieser 3D-Technologie namens NDL zu arbeiten."



Man machte zwar Fortschritte an dem Spiel, doch Black Isle war durch Publisher Interplays finanzielle Schwierigkeiten zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls betroffen. Statt dieses Game also als Fallout 3 zu veröffentlichen, wurde es zu Icewind Dale.



Urquhart sah darin die Möglichkeit ein Dungeon-Crawling RPG zu entwickeln, das als Gegenstück zu Baldur's Gate agieren kann. Somit wurde "das Fallout 3-Team zum Icewind Dale-Team,".



Er merkte noch an, dass die sogenannte NDL Engine später von Gamebryo gekauft wurde, die dann zufälligerweise für Bethesdas Fallout 3 zum Einsatz kam.