Cloud Imperium Games haben keinen Bock mehr auf die CryEngine und nutzen lieber eine Neuheit auf dem Markt.





Star Citizen und Squadron 42 werden von nun an die Lumberyard Engine verwenden, die von Amazon stammt und eine kostenlose AAA, Cross-Plattform, 3D-Engine ist. Der CEO und Creative Director des mittlerweile 139 Millionen US-Dollar teuren Star Citizen, Chris Roberts, teilte mit:



"Wir arbeiten seit über einem Jahr mit Amazon, nachdem wir nach einem Technologieführer gesucht haben mit dem wir uns für eine langfristige Zukunft für Star Citizen und Squadron 42 zusammentun können. Lumberyard bietet bahnbrechende Technologie-Funktionen für Online Games, einschließlich tiefgreifender Back-End Cloud-Integration bei AWS und seiner sozialen Komponente mit Twitch, welche uns ermöglicht uns einfach und sofort mit Millionen Spieler weltweit zu verbinden."



"Da wir eine gemeinsame technische Vision haben, war es ein sehr reibungsloser und einfacher Übergang zu Lumberyard. Tatsächlich können wir begeistert berichten, dass unser gerade veröffentlichtes 2.6 Alpha-Update für Star Citizen auf der Lumberyard und AWS läuft."



Zuvor verwendete man für Star Citizen die CryEngine, wobei angemerkt sei, dass Amazons Lumberyard ebenfalls auf der CryEngine basiert.



"Wir sind begeistert mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der die Stärke, Vision und Ressourcen der Amazon Web Services besitzt. Wir freuen uns darauf in Zukunft unsere Beziehung mit AWS und der Lumberyard Community auszubauen," so Roberts abschließend.



Dan Winters, Head of Business Development für Amazon Games, fügte dem hinzu:



"Star Citizen und Squadron 42 sind unglaublich ambitionierte Projekte, die nur mit großartiger Engine-Technolgie gepaart mit der transformativen Power der Cloud möglich sind. Wir lieben wie CIGs mutige Vision bereits eine gewaltige Community inspiriert hat und wir sind gespannt darauf, was sie mit Lumberyard, AWS und der Twitch-Community erschaffen werden."



"Wir sind begeistert davon, dass sie Lumberyard und AWS wählten, um die Performance und Anpassbarkeit, die sie benötigen, zu erhalten, um ihre Spiele an ein großes Publikum zu bringen."