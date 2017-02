Politik und Videospiele... ein schwieriges Thema. Aber vielleicht interessiert euch das Video ja trotzdem.

Und zwar spricht Insomniac Games-Gründer und CEO, Ted Price, in diesem Video - gemeinsam mit der Belegschaft des Studios im Hintergrund - Donald Trumps Einwanderungssperre an und stellt klar, dass man sich dagegen positioniert.



Insomniac Games bestünde aus Menschen vieler verschiedener Nationalitäten, Religionen und Glaubensrichtungen, was auch für die Spieleentwicklung wichtig sei. Die Executive Order des Herrn Trump schade dem Team, so Price weiter.



Dementsprechend sind alle Insomniac Games-Angestellten gegen die Einwanderungssperre, die Price zudem als Verfassungswidrig beschreibt - schließlich ist Amerika ein Volk von Immigranten, und das werde auch immer so bleiben.



Price wünscht sich, dass die Spiele-Fans ihre lokalen Politiker kontaktieren und sich entsprechend beschweren. Damit die Branche vielfältig bleibt.