Ubisoft selbst hat diese Daten veröffentlicht.





In der Startwoche im UK (1. Januar) machte der Assassin's Creed-Film einen Umsatz von 5,3 Millionen britischen Pfund (6,1 Millionen Euro).



Zudem zählte er zu einem der Top-Drei-Filme in diversen Ländern: Nummer eins in Mexiko und Russland; Nummer zwei in Italien; und Nummer drei in Frankreich und Deutschland.



Außerhalb der USA spielte der Film geschätzte 45 Millionen US-Dollar über das vergangene Wochenende ein, was einen 98,7% Anstieg seit seinem Start ausmacht.



Insgesamt setzte der Assassin's Creed-Film weltweit 150 Millionen US-Dollar in nur drei Wochen um.



Den Zahlen von Box Office Mojo zufolge machte der Film in den USA bis zum 9. Januar 50.265.744 US-Dollar und außerhalb der USA 98,6 Millionen US-Dollar - somit kommen wir auf 148.832.193 US-Dollar, die sich mit Ubisofts Angaben decken.



Das Budget für die Produktion betrug Berichten zufolge 125 Millionen US-Dollar. Das heißt also, der Film hat aktuell ein Plus von 23.532.193 US-Dollar erzielt.