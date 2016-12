An den Gerüchten der letzten Monate scheint etwas wahres dran zu sein.





Die Entwickler hinter Crysis und Ryse: Son of Rome haben sich einen neuen Fokus gesetzt, weswegen fünf Studios aus dem Hause Crytek geschlossen werden.



Bestehen bleiben die Studios in Frankfurt und Kiew, verabschieden müssen sich die Teams in Istanbul, Budapest, Sofia, Seoul und Shanghai, "Solche Änderungen durchzumachen ist gar nicht so einfach und wir möchten jedem einzelnen Angestellten - aktuellen und auch ehemaligen - von Herzen für ihre harte Arbeit und Engagement für Crytek danken," so Avni Yerli.



Entwickler, welche die CryEngine nutzen, sollen von Crytek weiterhin unterstützt werden, "Diese Änderungen sind Teil wichtiger Schritte, die wir gehen, damit Crytek als gesundes und zukunftsfähiges Unternehmen bestehen bleibt, das die größten Talente unserer Industrie anzieht und fördern kann,".



"Die Gründe dafür wurden intern in dieser Zeit bereits kommuniziert. Unser Fokus liegt jetzt komplett auf den größten Stärken, die Crytek schon immer definiert haben - Weltklasse Entwickler, State-of-the-Art-Technologie und innovative Spiele-Entwicklung. Und wir glauben, dass der Weg durch diesen herausfordernden Prozess ein agileres, überlebensfähigeres und attraktiveres Studio aus uns macht, das für zukünftige Erfolge gerüstet ist."