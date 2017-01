Mit dem Einbruch eines neuen Jahres laufen auch immer diverse Lizenzen aus - anscheinend auch bei The Amazing Spider-Man.





Die Videospiele zu den 2014er Filmen The Amazing Spider-Man 1 und The Amazing Spider-Man 2 sind ab sofort nicht mehr über den PlayStation Store, Xbox Store, bei Steam und Wii U eShop digital erwerbbar. Wer das Spiel möchte muss sich also die physische Fassung suchen.



Oder ihr wartet auf Insomniac Games PS4-exklusive Version des Spinnenmanns... somit könntet ihr auch in die Rolle des Fadenverschießenden Superhelden schlüpfen.



The Amazing Spider-Man ist einst für Xbox 360, PS3, PC, Xbox One, PS4 und Wii U erschienen.