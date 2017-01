Genaue Zahlen gibt die GfK, die diese Bekanntgabe machte, noch nicht preis.





Der aktuellste Bericht der GfK besagt, dass die PlayStation 4 die am besten verkaufte Konsole des Jahres 2016s ist.



Demnach hat die PS4 die Wettbewerber - Xbox One und 3DS - ausgeknockt und kann nun im dritten Jahr in Folge den Topspot belegen. Exakte Angaben zu den Verkäufen soll es in der nächsten Woche geben.



Der Bericht besagte zudem, dass PS4 und 3DS die einzigen Konsolen waren, auf denen 2016 mehr physische Spiele als 2015 verkauft wurden. Insgesamt sind die physischen Spiele-Verkäufe um 13,4 Prozent gefallen - von 28 Millionen runter auf 23,7 Millionen.



Und laut GfK's Analyse belegt Call of Duty: Infinite Warfare im UK nur den zweiten Platz der am besten verkauften Spiele 2016. Den ersten Platz verriet das Unternehmen allerdings noch nicht.