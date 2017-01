Mit seinem unabhängigen Studio, Kojima Productions, kann Hideo Kojima tun und lassen was er möchte.





Im Interview mit IGN hat Hideo Kojima über seine Vergangenheit bei Konami geplaudert und erklärt, dass er nichts bereue und viel gelernt habe:



"So wie ich heute hier stehe, bin ich ein Produkt der vergangenen 53 Jahre meines Lebens."



"Alles, was ich über 53 Jahre erlebt habe, Filme, die ich gesehen habe, Bücher, die ich gelesen habe, Musik, die ich mir anhörte, Spiele, die ich spielte, Leute, die ich traf und die vergangenen 30 Jahre, die ich in dieser Industrie verbracht habe, haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin."



"Nichts davon geschah zwecklos, einschließlich meiner Erfahrung der Spiele-Entwicklung bei Konami."



Und dadurch, dass Kojima nun unabhängig arbeitet, muss man sich zum Glück auch keinem mehr fügen:



"Ich habe jetzt mehr Freiheit, denn die finalen Entscheidungen fallen auf mich zurück. Dieses Unternehmen ist an der Börse gelistet, daher brauchen wir uns keine Gedanken darüber machen, Investoren zu gefallen."



"Wir können uns einfach darauf konzentrieren gute Spiele zu machen."



Er möchte auch nicht, dass sich sein Studio einfach nur um Sequels bemüht.



"Wir wollen kein Studio sein, dass nur Assets und Ideen einfach immer wiederverwendet oder einfach nur Sequels macht. Wir möchten, dass jedes mal, wenn jemand eines unserer Spiele zockt, derjenige eine neue Erfahrung erhält."