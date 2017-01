Dass EA Battlefield 1 und Titanfall 2 so nah beieinander veröffentlicht hat, ist nach wie vor ein Thema.





Auch bei Wedbush Securities-Analyst Michael Pachter scheint das Thema noch nicht ausreichend durchgekaut worden zu sein.



Wie Pachter nun mitteilt, haben sich Titanfall 2 und Battlefield 1 gegenseitig ausgeschlachtet (nur zur Erinnerung: Battlefield 1 erschien am 21. Oktober und Titanfall 2 am 28. Oktober), während Call of Duty: Infinite Warfare wiederum beide ausweidete.



Pachter fügte hinzu, dass EAs Strategie - Titanfall 2 und Battlefield 1 würden sich gegenseitig nicht im Weg stehen und die beiden Titel zudem so nah an CoDs neuestem Release zu veröffentlichen - eine schlechte Entscheidung war, da nur sehr wenige Spieler alle drei Games kaufen würden.



Er hob noch hervor, dass rund 10% der Battlefield 1-Spieler Titanfall 2 ausprobieren würden, während es 10% der Call of Duty-Spieler seien, die dem Titanen-Shooter eine Chance geben würden. So habe sich EA erhofft ein Publikum für Titanfall 2 aufzubauen, sodass die Umsätze des Spiels wachsen.



Letztlich hat das aber nicht so funktioniert wie ausgemalt.