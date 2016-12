Nachdem die Wii U ohne Third-Party-Support langsam aber sicher unterging, fragt man sich ganz besonders wie es bei der Switch ablaufen wird.





Wenn man den bisher gehörten Stimmen zur Nintendo Switch Glauben schenken darf, dann dürfte Third-Party-Support für die kommende Nintendo-Konsole jedoch ein Leichtes sein.



Und auch die aktuellste Aussage - von keinem geringeren als Michael Pachter himself - lässt Hoffnung auf eine rosige Nintendo Switch-Zukunft versprühen.



In der aktuellsten Episode von Pachter Factor sagte der Analyst, dass er "von Entwicklern gehört" habe, "dass Nintendo die Konsole der großen drei ist für die man am einfachsten entwickeln kann". Mit den anderen beiden Systemen meint Pachte natürlich PlayStation 4 und Xbox One.



Die komplette Episode könnt ihr euch über den Link unten anschauen.