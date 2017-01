Der Firmengründer von Bandai Namco weilt leider nicht mehr unter uns.





Masaya Nakamura verstarb am 22. Januar 2017 im Alter von 91 Jahren.



Im Jahre 1955 gründete Nakamura das Unternehmen Nakamura Manufacturing, das zu Beginn noch Fahrgeschäfte für Kinder produzierte. 1958 folgte dann die Namensänderung zu Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company - abgekürzt Namco.



1970 entwickelte man die erste Rennspiel-Arcade-Maschine namens Racer; 1974 kaufte man Atari und ließ zehn Jahre lang Atari-Games exklusiv in Japan vertreiben und eröffnete Arcade-Hallen, in denen man die Spiele des Herstellers zocken konnte.



Heutzutage kennen wir Namco für Pac-Man und als Publisher von Dark Souls.