Es gibt mal wieder eine neue Studie zum Thema Videospiele, welche die Geschlechter vergleicht.





Das Game Analytics-Unternehmen Quantic Foundry hat diese besagte Studie veröffentlicht und weist damit darauf hin, was die verschiedenen Geschlechter am meisten dazu motiviert zu zocken.



Über 250.000 Spieler haben an der etwa fünf Minuten langen Umfrage teilgenommen, um einen "individuell abgestimmten Bericht über ihre Gaming-Motivationen" zu erhalten und "um zu sehen, was die Unterschiede zu anderen Spielern" sind.



Dabei stellte sich heraus, dass die zwei größten Anreize für weibliche Spiele die Komplettierung (also "alle Sterne/Sammelgegenstände, alle Missionen abschließen") und Fantasy ("jemand anderes in einer anderen Welt sein") seien, während Aufregung ("schnell, Action, Überraschungen, Nervenkitzel") und Herausforderung ("Übung, sehr schwierige Missionen") am seltensten in der Liste angegeben wurden.



Wie Quantic Foundry anmerkt machen die Top-Drei-Angaben fast die Hälfte (47,7%) aller weiblichen Spieler aus.







Bei männlichen Spielern sind die zwei Hauptanreize Wettkampf ("Duelle, Matches, bei Rankings oben sein") und Zerstörung ("Waffen, Sprengstoff, Chaos, Verwüstung"), und Entdeckung ("erkunden, basteln, experimentieren") sowie Power ("mächtige Charaktere, Ausrüstung, Stats") stehen am Ende der Liste.



Die Top-Drei-Anreize bei den Männern werden von über einem Drittel (36,2%) abgedeckt.



Nicht-binäre Spieler machten 1,1% der Befragten aus (2819 Spieler); zu denen zählten laut Quantic Foundry viele verschiedene Geschlechteridentitäten. Die zwei Hauptanreize der nicht-binären Spieler sind ebenfalls Fantasy sowie Design ("Individualität ausdrücken, Anpassung"), währned Power und Aufregung die letzten Plätze belegten.



Die Top-Drei-Anreize der nicht-binären werden von der Hälfte (50,2%) aller Befragten abgedeckt.