Zudem ist die Xbox One die einzige aktuelle Konsole, die im Januar wachsen konnte.





Im nordamerikanischen Handel bleibt die PlayStation 4 NPD zufolge auf dem ersten Platz der Verkaufscharts. Das gab Sony in einem Statement bekannt.



Microsoft erklärte derweil, dass der Januar 2017 den besten Januar darstellte, den die Xbox One bislang hatte. Die Spielzeit auf der Konsole wuchs um satte 21% im Jahresvergleich.



Weitere Details, die wir erfahren, stammen von Sony: Demnach seien vier von fünf der im Januar am besten verkauften Spiele PS4-Titel.