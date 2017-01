Neues Jahr, neuer Rekord. Steams Popularität wächst auch 2017 immer weiter und weiter und weiter...





Steam Database hat bekannt gegeben, dass am 7. Januar, um etwa 16.15, über 14 Millionen User gleichzeitig online waren - der absolute Höchststand steht jetzt bei 14.206.607.



Die Spiele, die zu diesem Zeitpunkt am meisten gezockt wurden, waren Dota 2 mit 951.942 Usern, gefolgt von Counter-Strike: Global Offensive mit 675.195 und GTA V mit 116.230 Usern.



Erst am 2. Januar erreichte Steam seinen letzten aufgestellten Rekord der gleichzeitig aktiven User - da waren es noch 13.910.000 Spieler.