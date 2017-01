Windows 10 PC-Besitzer und Xbox One-User dürfen in Gears of War 4 jetzt gegeneinander antreten.





Ab sofort ist es in Gears of War 4s Social Quickplay möglich, Cross-Play zwischen Windows 10 PCs und Xbox One zu nutzen.



Laut Microsoft ist geplant, dass dies ein "permanenter Schritt" für die Zukunft des Social Quickplays sei, wobei die ersten Monate als eine Art Versuchsperiode betrachtet werden können, in der man das Feedback der Spieler einsammeln möchte.



"Aufgrund der großen Popularität von Social Quickplay auf Windows 10, werden wir versuchen in Zukunft neue Core- und Competitive-Lösungen für Windows 10-Spieler einzuführen, um fokussierte Möglichkeiten anbieten zu können, um die kompetitiveren Spiele von Gears of War 4 zu erleben," so Microsoft.



Angestoßen hat diese Umsetzung das Cross-Play-Test-Wochenende im vergangenen Jahr, in dem Windows 10- und Xbox One-User im Versus Multiplayer gegeneinander antreten durften.