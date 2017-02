Na, seid ihr auch schon in superromantischer Stimmung? Valentinstag steht vor der Tür!

Und Gears of War 4 wird diesen wundertollen Tag der Liebe auch feiern!



Starten wird das Event am 10. Februar und "über eine Woche Valentinstagsfeierlichkeiten mit neuen Gear Packs, täglichen Valentines Bounties, einem weiteren Craftable Charaoter zum Sammeln und die Rückkehr des Torque Bow Tag" bieten.



Daneben erhalten Season Pass-Besitzer zwei neue Karten: Impact Dark und War Machine. Erstere basiert auf einer Launch-Map namens Impact und letztere stammt aus dem originalen Gears of War.