Wenn ihr zu den glücklichen Teilnehmern der Ghost Recon Wildlands Beta gehört, dann könnt ihr eure Motoren schon mal warm laufen lassen.





Eine der schwierigsten Hürden, die überwunden werden müssen, bevor überhaupt gestartet werden kann, ist bekanntlich der Download - und den könnt ihr ab sofort durchführen.



PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Spieler dürfen sich somit in den entsprechenden Stores die Closed Beta zu Ghost Recon Wildlands schon heute herunterladen. Damit steht dem Start am 3. Februar also nichts mehr im Weg.



Der Pre-Load ist ab 8 Uhr möglich und 25GB groß.



Enden wird die Beta, zu der ihr bis zu drei Freunde auf eurer Plattform einladen könnt, am 6. Februar.