Jucheee, die nächste Beta für Ghost Recon Wildlands bringt neue Inhalte mit sich.





Welche neue Provinz das sein wird, hat Ubisoft leider noch nicht verraten. Aber immerhin wissen wir, dass es überhaupt eine neue geben wird, die man in der offenen Beta betreten darf. Ist doch schon mal was.



Mitgeteilt wurde das den Teilnehmern der geschlossenen Beta zu Ghost Recon Wildlands via Email.



Die offene Beta hat noch keinen Termin, wird aber noch vor dem Erscheinungstermin des Spiels am 7. März stattfinden.