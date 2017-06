Gigantic hat einen festen Release-Termin für Xbox One und PC. Bereits nächsten Monat ist es so weit.

Gigantic erscheint im nächsten Monat.

Der Publisher Perfect World hat heute den Release-Termin für das Free2Play-Onlinespiel Gigantic bekannt gegeben: Der Helden-Shooter erscheint am 20. Juli 2017 für Xbox One und PC. Zuvor könnt ihr euch in die momentan laufende Open Beta stürzen.

Um den letzten Monat der Open Beta zu feiern, erhaltet ihr den Excelsior-Skin für Tyto den Flinken als Bonus.

Gigantic wird zum Launch komplett kostenlos spielbar sein, wer jedoch sofort Zugang zu mehr Inhalten möchte, kann sich das Gründerpaket schnappen. Dieses wurde von 40 Euro auf 30 Euro gesenkt und schaltet alle 18 Helden frei und beinhaltet außerdem zwei zukünftige DLC-Charaktere sowie weitere Belohnungen. Das Gründerpaket hat einen Wert von 175 Euro und ist bis zum 20. Juli 2017 erhältlich.

Alternativ gibt's die genreüblichen Mikrotransaktionen. Für Echtgeld könnt ihr euch Rubin-Pakete kaufen, um die Spielinhalte schneller friezuschalten.

Werdet ihr Gigantic ausprobieren?