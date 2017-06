Ein ganzes Jahr mussten wir warten, bis wir endlich wieder offizielles Bildmaterial vom God of War-Reboot zu Gesicht bekamen. Im Rahmen der E3-Konferenz von Sony wurde neues Gameplay zu Action-Adventure enthüllt.

God of War bekommt endlich neues Bildmaterial.

Vor genau einem Jahr durften wir das Comeback von Kratos miterleben, der im neuesten God of War-Ableger die griechische Mythologie hinter sich gelassen hat und es nun mit nordischen Kreaturen aufnimmt. Außerdem ist er Vater geworden und muss seinem Sohn nicht nur vor Gefahren beschützen, sondern auch lehren, wie man als bärbeißiger Spartaner mit Göttern umzugehen hat.

Im Rahmen der E3 2017 durften wir nun erfahren, was sich in den letzten 12 Monaten getan hat. Mit neuen Spielszenen hat Sony den Action-Titel wieder auf die Bühne geschoben, in denen wir unter anderem einen genaueren Blick auf die Bewaffnung von Kratos und die Beziehung zu seinem Sohn werfen dürfen.

Mittlerweile wissen wir auch, wie das Cover der Verkaufsversion von God of War aussehen wird - und das scheint direkt Szenen aus dem neuen Gameplay-Trailer aufzugreifen: Kratos steht neben seinem Sohn auf einem kleinen Boot, das durch eine malerische Flusslandschaft fährt.

Der offizielle Packshot von God Of War

Der Name des Sohns ist übrigens noch immer unbekannt, doch es gibt bereits einige vielsagende Theorien.

Das neue God of War-Spiel soll im Frühjahr 2018 erscheinen.