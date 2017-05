Ein deutscher Spielehändler listet eine knapp 200€ teure Collector's Edition zu God of War für PS4 und nennt zudem einen möglichen Release-Termin.

God of War - Ist der Release-Termin des PS4-Spiels geleakt?

Update vom 26. Mai 2017

Wie Spielegrotte.de auf unsere Anfrage hin mitteilt, handelt es sich bei dem angegebenen Release-Termin von God of War für PS4 nicht um das finale Datum. Die Angaben zur Collector's Edition habe das Unternehmen von seinem Lieferanten erhalten, wobei Preis und Release-Termin auch hier nicht final seien.

Originalmeldung vom 26. Mai 2017

Erscheint God of War 2017 oder erst 2018 für PS4? Mit dieser Frage beschäftigten sich Fans erst kürzlich, als auffiel, dass der Kratos-Sprecher Christopher Judge eine kleine, aber entscheidende Änderung an seiner Twitter-Beschreibung vornahm. Listete er zuvor "GOD OF WAR (2017)" als eine seiner Referenzen, stand hier kurzzeitig "GOD OF WAR (2018)". Inzwischen hat Judge jeden Hinweis auf ein mögliches Release-Jahr von God of War aus seiner Twitter-Beschreibung entfernt.

Mehr: God of War - Sohn von Kratos heißt “Atreus”, Familienprobleme sind vorprogrammiert

Dafür heizt Spielegrotte.de die Spekulationen um einen Release-Termin für God of War auf PS4 neu an. Der deutschsprachige Online-Shop listet eine knapp 200€ teure Collector's Edition des Spiels, das angeblich am 15. Januar 2018 erscheint (via: NeoGAF).

God of War (PS4) - Quelle: Spielegrotte.de

God of War (PS4) - Die möglichen Inhalte der Collector's Edition

In seiner Produktbeschreibung listet Spielegrotte.de bereits die möglichen Inhalten einer Collector's Edition zu God of War auf. Dass eine solche Sonderedition zum Spiel auf den Markt kommt, ist zwar wahrscheinlich, offiziell aber nicht bestätigt. So findet sich etwa auf Amazon.de bislang nur der Platzhalter für eine Standardfassung von God of War. Die Collector's Edition zu God of War soll folgende Dinge beinhalten:

Das Spiel

Eine Statue von Kratos und Atreus, die zwei Helwalker bekämpfen

Zwei geschnitzte Figuren ("carved sons toys figurines")

Ein Steelbook-Case

Eine exklusive Lithografie

Eine Stoffkarte der Spielwelt

Den digitalen Soundtrack

Ein exklusives dynamisches Theme

Das Schild-Pack, das 3 Ingame-Schilde enthält

Gerade die Stoffkarte und das Schild-Pack sorgen innerhalb der God of War-Community für Diskussionen. Während Ersteres darauf hindeuten könnte, dass die Spielwelt von God of War weitläufiger ausfällt, als viele derzeit vermuten, verweißt Letzteres auf Schilde als Gameplay-Element, was eine Neuerung für die Serie darstellen würde.

God of War (PS4) - Wie realistisch ist der Release-Termin von Spielegrotte.de?

Im Dezember 2016 gab God of War-Director Cory Barlog bekannt, dass er kürzlich seinen ersten Spieldurchlauf beendet habe, es gebe bereits ein "komplettes Spiel". Trotzdem scheint Santa Monica Studio noch einige Arbeit vor sich zu haben. Das Studio sucht teils seit Monaten Mitarbeiter in den Bereichen Design, Programming, Art, Production und Audio. Darauf auf Twitter angesprochen, antwortete Barlog, dass dies kein Grund zur Sorge sei. "Spiele sind einfach sehr groß, sehr kompliziert, sie setzen die unablässige Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Experten voraus."

@nyrolf88 nothing wrong, games are just very big, very complicated, require constant collaboration with lots of different experts. not2worry — Cory Barlog (@corybarlog) April 19, 2017

Wir halten es daher für durchaus realistisch, dass God of War erst 2018 für PS4 auf den Markt kommt. Bei dem möglichen Release-Termin von Spielegrotte.de kann es sich allerdings immer noch um einen Platzhalter handeln, die großen Ableger der God of War-Reihe wurden bisher immer im März eines Jahres veröffentlicht.

Wir haben sowohl bei Sony als auch Spielegrotte.de um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch, sobald wir mehr wissen.

Was glaub ihr: Wann kommt God of War auf den Markt?