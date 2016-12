Dieses Jahr wurde God of War 4 auf der E3 enthüllt und kann sich seitdem mit ganz, ganz vielen Views schmücken.

God of War hat mit seinen über 14 Millionen Views sogar knapp den Final Fantasy VII Remastered Enthüllungstrailer übertroffen, der immerhin aber auch schon ein Jahr länger online steht als der God of War-Ankündigungs-Clip (den gibt es jetzt seit sechs Monaten auf YouTube).



Nur Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare können 2016 mit mehr Views strahlen: 36 Millionen Views für erstgenannten und 50 Millionen für letztgenannten.



God of Wars Game Director, Cory Barlog, ließ einst übrigens verkünden, dass man neue Informationen zu dem Spiel teilen würde, wenn der Trailer die 15 Millionen-Marke knackt. Ob Barlog das auch wirklich einhält werden wir jetzt wohl abwarten müssen.