Wer gehofft hat, dass es auf der E3 im Juni Neues zum lang erwarteten Ubisoft-Titel Beyond Good & Evil 2 geben wird, muss jetzt ganz stark sein. Denn auf der Spielemesse in Los Angeles wird voraussichtlich nichts zum Sequel zu sehen sein.

Das lässt zumindest Ubisofts Michel Ancel auf seinem Instagram-Account verlauten, der eine Fan-Frage in diese Richtung damit beantwortete, dass er sich nicht sicher sei, ob die E3 der beste Ort sei, um das neue Beyond Good & Evil-Spiel vorzustellen.

Allerdings sollen Infos nachgereicht werden - zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Man sei aktuell bei der Entwicklung, man sollte also zum entsprechenden Zeitpunkt davon hören.

"But we're working on the game so sometime this year you should hear about it."