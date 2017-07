Das PS4-exklusive Gran Turismo Sport hat einen Release-Termin. Wie ein neuer Trailer verrät, erscheint es am 18. Oktober 2017.

Gran Turismo Sport - Das PS4-Rennspiel hat endlich einen neuen Release-Termin.

Um den Release-Termin von Gran Turismo Sport gab es schon einiges Hin und Her: Ursprünglich sollte das PS4-Rennspiel am 16. November 2016 auf den Markt kommen, wurde letztlich aber ins Jahr 2017 verschoben. Einen konkreten Termin wollte Sony daraufhin lange Zeit nicht nennen, sondern verwies im Juni lediglich auf den Herbst 2017 als Release-Zeitraum für Gran Turismo Sport.

Dafür teilte das offizielle PlayStation Magazin kurz darauf mit, dass Gran Turismo Sport am 16. November 2017 erscheinen werde - also genau ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Release-Date. Nun stellt sich aber auch dieser Termin als falsch heraus, Fans der Rennspielreihe haben trotzdem Grund zur Freude. Denn Gran Turismo Sport kommt früher als gedacht.

Wie Sony in einem neuen Trailer verrät, geht Gran Turismo Sport am 18. Oktober 2017 an den Start - hoffen wir, dass es bei diesem Termin bleibt. Weitere Informationen entnehmt ihr unserer Preview zu Gran Turismo Sport.