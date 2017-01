Vom 13. bis zum 15. Januar wird der Tokyo Auto Salon 2017 ausgetragen, der Gran Turismo Sport zum Spielen bereitstellen wird.





Sony Interactive Entertainment Japan and Asia haben diesen Fakt kürzlich via Pressemitteilung bekannt gegeben.



Besuchern wird damit ermöglicht Gran Turismo Sport zum ersten Mal in Japan auf PlayStation 4 Pro mit 4K-Auflösung und HDR-Support anzuzocken. Daneben darf das Rennspiel auch mit PlayStation VR gezockt werden, wofür man allerdings ein Ticket ziehen muss.



Sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi dürfen dabei angespielt werden.



Screenshots, die in der Pressemeldung dabei waren, seht ihr auch gleich noch:























Solltet ihr zufällig gerade in Japan sein: Den Gran Turismo Sport-Stand findet ihr in Halle 4.