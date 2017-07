GTA 5 - Arbeit am OpenIV-Tool geht weiter, Liberty City-Mod wurde eingestellt

Die Macher des GTA-Moddingtools OpenIV verbreiten eine gute und eine schlechte Neuigkeit in ihrem neuesten Statement: Die Entwicklung an OpenIV geht weiter, aber die wohl am sehnlichsten erwartete Mod "Liberty City in GTA 5" erscheint nicht.