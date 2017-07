GTA 5 und FIFA 17 sind die Spitzenreiter der ersten Jahreshälfte von 2017 – zumindest in Europa. In Deutschland steht GTA 5 ebenfalls an der Spitze, gefolgt von Horizon Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

GTA 5 Online

Obwohl Grand Theft Auto 5 und FIFA 17 schon vor geraumer Zeit veröffentlicht wurden, führen beide Spiele immer noch die europäischen Verkaufscharts an. Die Marktforscher von GfK Entertainment zeigen in ihrer neuen Sonderauswertung, welche Spiele in der ersten Hälfte des Jahres 2017 am erfolgreichsten waren.

Während sich in anderen europäischen Ländern Spiele wie Overwatch, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Call of Duty: Infinite Warfare oder Minecraft in den Top 3 tummeln, steht in Deutschland ebenfalls GTA 5 an der Spitze. Auf Platz zwei und drei landen Horizon Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In Brasilien und Russland steht FIFA 17 verkaufstechnisch ebenfalls an erster Stelle. In beiden Ländern schafft es GTA 5 auf den zweiten Platz, beim Dritten im Bunde gibt es dann allerdings einen Unterschied: In Brasilien steht Pro Evolution Soccer 2017 an dritter Stelle, während es in Russland Rainbow Six: Siege noch aufs Treppchen packt.

Die meistverkauften Spiele in der ersten Hälfte 2017 (GfK Entertainment)

Welche Spiele hättet ihr jeweils in der Top 3 erwartet?