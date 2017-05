Eine Spritztour mit Charles: Aktuell treibt ein selbstfahrendes Auto in Los Santos sein Unwesen auf der Straße. Auf Twitch wird das ganze Experiment inklusiver Deep-Learning-Ansprüche aktuell gestreamt.

Während in der richtigen Welt autonomes Fahren oftmals nur unter speziellen Bedingungen erlaubt ist, fährt die künstliche Intelligenz Charles ohne jede Aufsicht durch die Straßen der fiktiven Stadt von Los Santos in GTA 5. Programmiert von Entwickler Harrison "Sentdex" Kinsley, will die KI den Verkehr meistern, neigt aktuell jedoch dazu vor allem Unfälle zu produzieren oder von der Polizei gejagt zu werden.

Charles soll jedoch dank Deep Learning stetig besser werden und versucht sogar, sich an Straßenregeln zu halten. Das funktioniert aber immer noch nicht so gut. Ein Blick auf das Fahrverhalten der KI, die aktuell über den Twitch-Kanal von Sentdex gestream wird, lohnt sich aber auf jeden Fall. Und sei es nur, um dem wunderbaren Chaos beizuwohnen.

