GTA 5 - Neuer "Micro Machines"-Modus für GTA Online angekündigt

Rockstar kündigte überraschend einen neuen Spielmodus an, der frappierend an das bekannte Spiel Micro Machines erinnert. Tiny Racers erscheint am 25. April 2017 und lässt uns mit Spielzeugautos um die Wette fahren.