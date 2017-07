Verrät ein Stuntman die Entwicklung von Grand Theft Auto 6? Im Lebenslauf von Tim Neff taucht das Spiel nämlich namentlich auf.

Befindet sich GTA 6 wirklich in Entwicklung? Rockstar verrät nichts, aber ein Motion-Capture-Darsteller eventuell schon.

Stuntmen bleiben ja häufig eher unbekannte Doubles der großen Stars, obwohl sie sich in viel gefährlichere Situationen begeben. Für den Assassin's Creed-Film stürzte sich Damien Walters im Freiluftsprung 40 Meter in die Tiefe. Gut, Walters kennen zumindest die Leute, die bei YouTube häufiger nach spektakulären Parkour-Videos suchen - völlig unbekannt dürfte hingegen Tim Neff sein. Doch der Darsteller wird aktuell mit seinem Lebenslauf für die Gaming-Landschaft relevanter als jeder Damien Walters.

In seinem Rollen-Portfolio listet er nämlich neben Red Dead Redemption 2 auch GTA 6. Dort fungiert er (anders als bei anderen Projekten) offenbar nicht als Stuntman, sondern als Motion-Capture-Darsteller. Allerdings verschwimmen hier sicherlich auch die Grenzen, wenn man sich die Aktionen von Michael, Trevor und Franklin in GTA 5 anschaut. Und abseits von Andy Serkis kennt man ja auch kaum Motion-Capture-Darsteller.

Gerüchte zu GTA 6 halten sich schon ein ganzes Weilchen im Umlauf - bereits im März 2016 gab es Hinweise, dass sich der Titel bereits in Entwicklung befindet. Klar, viele Munkeleien erübrigten sich, als Rockstar dann Red Dead Redemption 2 ankündigte, aber die Rollenbezeichnung von Tim Neff ist seit langer Zeit mal wieder ein echtes Indiz. Es sei denn, es handelt sich um einen Tippfehler und er hat in Wahrheit bereits in GTA 5 mitgespielt. Das wäre mal richtig doof.