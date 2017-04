In GTA 5 gibt es viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Die meisten sind allerdings deutlich langwieriger als dieser Trick, den ein YouTuber entdeckt hat.

Mehr Geld in GTA Online gefällig?

In GTA Online, dem Multiplayer-Modus von GTA 5, winkt das ganz große Geld. Wer dafür aber nicht schwer ackern und auch nicht cheaten will, kann das Ganze auch deutlich entspannter angehen lassen. Der YouTuber Revilo erklärt in seinem neuen Video, wie ihr innerhalb relativ kurzer Zeit eine schöne Stange Geld machen könnt.

Dazu braucht ihr eine Garage in Blaine County sowie den Rat Loader. Wenn ihr noch dazu mindestens Level 21 erreicht habt, kann der Spaß auch schon losgehen: Startet die Mission "Zeit zum Abhauen" und dreht eine Runde mit eurem Rat Loader. Wenn ihr wie im Video beschrieben zurück zum Los Santos Customs-Parkplatz fahrt, steht dort ein getunter Rat Loader, der nur darauf wartet, von euch ins Trockene gebracht zu werden.

Das Ganze lässt sich wiederholen, bis die Garage voll ist, anschließend könnt ihr die Sitzung beenden und fünf der sechs Rat Loader verkaufen. Zieht ihr die Aktion zweimal durch, solltet ihr die Kosten für Rat Loader und Garage schon wieder drin haben. Aktuell scheint der Trick problemlos zu funktionieren und Rockstar bannt wohl auch keine Spieler, die sich ihn zunutze machen. Ob sich das noch ändert, bleibt abzuwarten. Dasselbe geht (etwas zeitaufwändiger) übrigens auch mit dem Sandking XL, der noch mehr Geld einbringt. So funktioniert's:

Schon ausprobiert? Kennt ihr noch bessere Möglichkeiten, um in GTA Online an Geld zu kommen?