Wer sich bis zum letzten April-Sonntag 2017 in den Online-Modus von GTA 5 einloggt, erhält ein kleines In-Game-Geldgeschenk von Rockstar Games.

Geldsegen in GTA 5 Online: Rockstar Games verschenkt 425.000 GTA-Dollar an alle Spieler, die noch diesen Monat im Spiel aktiv sind.

Rockstar Games verschenkt Geld - leider nur im Spiel: Bis zum kommenden Sonntag, den 30. April 2017 gibt es insgesamt 425.000 GTA-Dollar für alle Spieler, die sich in der Zwischenzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt in GTA Online einloggen. Das Angebot gilt sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One und der PlayStation 4.

Die Entwickler bezeichnen die Auszahlung als Steuerrückzahlung im Namen des San Andreas State Treasury Department. Das Geld sollte im Mai 2017 auf die Konten der Spieler bei der Maze Bank eingezahlt werden. Weitere Voraussetzung für den Erhalt des In-Game-Geldes gibt es nicht.

Das Geld-Geschenk geht mit der Veröffentlichung des neuen »Micro Machines«-Modus für GTA Online einher. Der Spielmodus ist seit dem 25. April 2017 verfügbar und lässt die Spieler mit kleinen Spielzeugautos um die Wette fahren - eine Hommage an die ersten 2D-GTAs.

Hacker beschenken sich selbst: GTA-Online-Exploiter stehlen Millionen GTA-Dollar von unschuldigen Spielern