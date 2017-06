Weil Take Two gegen das GTA 5-Modding-Tool OpenIV vorgeht, haben wütende Fans unter anderem eine Petition gestartet, die bereits auf über 48.000 Unterstützende kommt. Auf Steam gehen unzählige Negativ-Bewertungen ein.

Screenshot aus der Grafikmod GTA 5 Redux

Take Two Interactive soll den Machern des GTA 5-Modding-Tools OpenIV eine Unterlassungsaufforderung geschickt haben. Daraufhin wurde die Verbreitung und Unterstützung des seit zehn Jahren existierenden Programms eingestellt. Was viele Fans überhaupt nicht nachvollziehen können und noch viel weniger gut heißen, denn OpenIV beeinflusse den Mutliplayermodus GTA Online eigentlich überhaupt nicht.

Take Two und Rockstar Games soll es laut eigener Aussage aber in erster Linie genau darum gehen: Dass Cheatern in GTA Online das Handwerk gelegt wird. Jetzt reagieren die OpenIV-Fans unter anderem mit einer Petition und negativen Bewertungen auf Steam.

Die OpenIV-Petition auf change.org konnte zum Zeitpunkt des Schreibens dieser News bereits über 48.000 Unterstützende für ihre Sache vereinen. Dort heißt es:

"Ich und andere Mitglieder der LSPDFR- sowie GTA-Modding Community bitten darum, dass die Verteilung und der Betrieb von OpenIV als Modding-Software weiterhin erlaubt bleibt und dass das Modden der Grand Theft Auto-Serie, inklusive SA, IV und V, wieder für legal erachtet wird, wie es Rockstar Games in der Vergangenheit gesagt hat."

Die aktuelleren Reviews auf Steam beziehen sich zum Großteil auf OpenIV und bescheren dem Spiel eine nur "ausgeglichene" Insgesamt-Bewertung. Die kürzlich eingegangenen Nutzerreviews ergeben ein "äußerst negatives" Bild:

GTA 5-Reviews auf Steam

Wie massiv sich die Steam-Bewertungen von GTA 5 in letzter Zeit verändert haben, lässt sich eindrücklich anhand dieser Steam Spy-Grafik erkennen:

Users are down-voting GTA V like crazy. Never mess with the mods :) pic.twitter.com/EOIVIOVimb — Steam Spy (@Steam_Spy) June 17, 2017

Wie viel Modding sollte eurer Meinung nach erlaubt sein?