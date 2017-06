OpenIV - Rockstar Games reagiert auf Take Twos Vorgehen gegen das GTA-Modding-Tool

Der Publisher Take Two soll die Macher des GTA-Moddingtools OpenIV per Unterlassungsaufforderung dazu gebracht haben, das beliebte Projekt einzustellen. Jetzt meldet sich Entwickler Rockstar Games in der Angelegenheit zu Wort.