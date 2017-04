Der Duke O' Death war lange nur im Singleplayer erhätlich, weil er für GTA Online zu mächtig war. Nun ist der Wagen in einer abgeschwächten Variante doch im Multiplayer von GTA 5 erhältlich - für Rückkehrer sogar gratis.

GTA Online - Der Duke O' Death

Das Muscle-Car Duke O' Death ist für all diejenigen Spieler zugänglich, die von der PS3- oder Xbox 360-Version auf die PS4- oder Xbox One-Neuauflage von GTA 5 wechselten. GTA Online-Spieler durften bisher hingegen nicht mit der schwarzen Karre durch die Gegend knurren, weil sie wegen ihrer starken Panzerung für den Multiplayer schlichtweg zu mächtig war. Nun ist der Duke O' Death doch in GTA Online erhältlich, aber in einer abgeschwächten Version.

Während alle Rückkehrer, die für längere Zeit nicht mehr in GTA Online unterwegs waren, den Duke ab sofort gratis über die Warstock Cache und Carry-Seite erhalten, müssen treue GTA Online-Spieler hingegen 665.000 GTA-Dollar aufbringen. Der Duke O' Death ist immer noch kugelsicher wie der Kuruma, hält aber nur noch einen Treffer eines Raketenwerfers aus. Der Wagen kann sogar mit Upgrades ausgestattet werden.

In dieser Woche erhaltet ihr in GTA Online außerdem 25 Prozent Rabatt auf den gepanzerten Kuruma, die Turreted Limo und den Insurgent.