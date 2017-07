Mit dem Pegassi Torero gibt es wieder einen neuen Flitzer in GTA Online.

Rockstar Games lässt nicht locker und füttert die geneigten GTA Online-Fans stetig weiter mit neuen Updates. Jetzt können wir wieder einen neu hinzu gekommenen Modus sowie einen weiteren fahrbaren Untersatz ausprobieren. Beide sollen für steigende Adrenalin-Spiegel sorgen. Der neue Modus hört auf den Namen Power Mad und lässt uns gegeneinander antreten. In der Pressemitteilung heißt es:

"In Power Mad kämpfen Teams mit zwei bis vier Spielern um das alles entscheidende Juggernaut-Power-up, das seinen Besitzer in eine schwer gepanzerte Bedrohung verwandelt, für die es nur ein Ziel gibt: lange genug am Leben zu bleiben, um einen Punkt zu erzielen. Wenn der Juggernaut stirbt, bevor die Anzeige vollständig gefüllt ist, fällt das Power-up zu Boden und wartet auf den nächsten Möchtegern-König, der dann sein Glück versuchen darf."