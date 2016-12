Wie schon erahnt, hat sich RockstarGames auch dieses Jahr wieder ein festliches Update für GTA Online ausgedacht.





Die Festive Surprise 2016 steht ab sofort für euch zum Download bereit und bringt euch "brandneue festliche Artikel" in GTA Onlines Ingame-Geschäfte. Auch altbekannte und beliebte Klassiker vorheriger Festive Surprises sind wieder mit am Start - und einen neuen Supersportwagen (Truffade Nero & Nero Custom) könnt ihr jetzt auch erwerben.



Bis zum 9. Januar dürft ihr das Festive Surprise 2016 erleben und euch völlig kostenlos in diverse weihnachtliche Klamotten hüllen. Wer sich bis zum 2. Januar einloggt, erhält dabei außerdem die gestreifte Hausjacke und einen passenden Pyjama



Zum Kauf stehen farbenfrohe Bodysuits bereit, die in drei einstellbaren Leuchteffekten die Straßen erhellen - leuchtend, pulsierend oder blinkend. Zudem darf ab sofort auch wieder das Feuerwerkabschussgerät benutzt werden.



Außerdem gibt es einen Snapmatic-Wettbewerb, doppelte GTA$ & RP in Turf Wars sowie 25% Rabatt auf verschiedene Artikel. Letzteren erhaltet ihr auf die folgenden Items: