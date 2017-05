Neue Spielmodi, mehr Sprachen & zusätzliche Kampagnen - CD Projekt will das Kartenspiel Gwent in Zukunft umfassend unterstützen.

Gwent wird in Zukunft mit neuen Inhalten versorgt.

CD Projekt hat seinen Finanzbericht für das erste Quartal 2017 veröffentlicht und neben einigen Zahlen auch Infos zu den kommenden Plänen für das kostenlos spielbare Gwent: The Witcher Card Game verraten.

Demnach soll das digitale Kartenspiel später in weiteren Sprachen angeboten werden. Neben neuen Spielmodi sind in Zukunft zudem kostenpflichtige Einzelspielerkampagnen geplant. Auch Gaming-Events und Gwent-Turniere stehen auf der Agenda der Macher.

Gwent soll zudem in China durchstarten und somit einen neuen, riesigen Markt betreten. Dafür ist eine chinesische Version in Arbeit. Und natürlich soll auch in Zukunft kräftig die Werbetrommel für das Card Game gerührt werden, um den Titel bekannter zu machen.

Falls ihr Gwent selbst ausprobieren wollt, habt ihr nun die Gelegenheit dazu. Derzeit läuft die Open Beta auf PS4, Xbox One und PC. So verschafft ihr euch Zugang. Die offene Beta bietet diverse Änderungen und Erweiterungen wie animierte Kartenversionen, neue Starterdecks und überarbeitete Wetterkarten. Sie ermöglicht zudem Crossplay, sogar zwischen PC- und PS4-Spielern.