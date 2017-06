Halo 6 kommt mit ziemlicher Sicherheit irgendwann auf uns zu. Bei der diesjährigen E3 nächste Woche sollten wir allerdings keine Ankündigung erwarten. Und auch der angebliche Leak zu einem Projekt namens Halo: Gravemind entpuppt sich gerade offenbar als Hoax: Laut dem Halo-Development Director Frank O'Connor war das Ganze nämlich ein Fake.

Ein Twitter-Nutzer brachte folgende Bilder in Umlauf, auf denen der besagte Halo: Gravemind-Schriftzug samt passendem Bild zu sehen ist:

@HiddenXperia @HaloFollowerCom @LateNightHalo @Greenskull @ChiefCanuck @atomicjorge from a mate who works at GAME ???3 Days pic.twitter.com/8c8thlpZPE

Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Frank O'Connor bezeichnet das Bild als "Fake News" und nennt den Urheber "Fakey McFakeskins".

Fakey McFakeskins tell me oh, how does your bogus "game leak" grow? With silver bells and photoshopped cockleshells. FAKE NEWS! #MHGA!