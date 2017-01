Die Halo: The Master Chief Collection legte im November 2014 einen der miesesten Launches in Sachen Online-Gaming hin...





... während 343 Industries nach dem Launch daran arbeitete, die gröbsten Fehler zu beheben, sind letztlich immer noch welche übrig und Halo: The Master Chief Collection erhielt seit über einem Jahr kein Update mehr.



Die Fans haben die Hoffnung schon aufgeben, doch ein Spieler schrieb via Reddit zuletzt einen Brief an das Studio und erhielt von 343 Community Manager Brian Jarrard (Ske7ch) eine Antwort:



"Bezüglich MCC, du tanzt nicht aus der Reihe, weil du nach einem Spiel fragst, von dem du möchtest, dass es so gut wie möglich ist. Wie ich schon zuvor sagte, gibt es eine Menge berechtigte Fragen und auch wenn es Schade ist, dass manche Leute einen extremen Weg gehen, um ihre Unzufriedenheit kundzutun, heißt das nicht, dass das Spiel keine Probleme hat."



"Eine Sache, bei der du und andere wirklich sehr geholfen haben, waren einige wichtige wiederkehrende Ticket-Probleme, die zumindest für mich (jemand relativ neuem) äußert hilfreich waren und was dafür sorgte sich schleunigst darum zu kümmern und interne Gespräche mit dem Team anzuzetteln."



"Ich wünschte ich hätte eine eindeutige Info für dich, aber derzeit ist die Zukunft von MCC total unklar, aber ich würde nicht sagen, dass der Zug schon abgefahren ist. Wir führen immer noch Gespräche, machen Begutachtungen und ein ganz kleines bisschen hoffe ich, dass ich mein Versprechen halten kann und den Fans entweder ein richtiges Status Update geben kann oder, auch wenn es nicht die Neuigkeiten sind, die jemand möchte, einfach zu akzeptieren und voranzuschreiten."



"Das ist mir am wichtigsten für das neue Jahr, also bitte sei dir bewusst, dass du und jeder andere, der MCC täglich spielt, nicht vergessen seid."



Nunja, letztlich hat man uns hier nur mitgeteilt, dass man hofft ein Kommentar zur Zukunft des Spiels abgeben zu können. Vielleicht wird das aber auch nicht geschehen... es hat sich also eigentlich nichts geändert.