Wenn ihr euch Halo Wars 2 vorbestellt habt, dann bekommt ihr Halo Wars Definitive Edition umsonst!

Halo Wars: Definitive Edition ist für diejenigen schon jetzt verfügbar, die sich Halo Wars 2: Ultimate Edition vorbestellten.



Die Codes für den verfrühten Zugang sollen in Wellen ausgesandt werden. Solltet ihr euren also noch nicht haben, bewahrt Geduld.



Die Definitive Edition ist ein Play Anywhere-Titel, also könnt ihr ihn euch sowohl auf PC als auch Xbox One herunterladen. Die Speicherstände sind Plattform-übergreifend nutzbar.