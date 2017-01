Dabei handelt es sich um ein Kartenspiel in Halo Wars 2.

Die Beta zum Halo Wars 2 Blitz-Modus wird auf Xbox One und Windows 10 PCs am 20. Januar starten und es euch bis zum 30. Januar erlauben zu zocken.



Im Blitz-Modus wählt der Spieler einen Anführer, erstellt sich ein 12 Karten-Deck und beginnt dann gegen andere Spiele zu kämpfen.



Weitere Karten erspielt ihr euch durch die Kampagne des Spiels sowie tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Jeder Anführer kann bis zu drei Decks besitzen, wobei jede Karte eine Einheit repräsentiert. Und die werden während eines Matchs dann wiederum in Echtzeit auf das Schlachtfeld geschickt.



Die Beta wird auf der Proving Ground-Map stattfinden und 1v1-, 2v2- und 3v3-Matches erlauben. In der Beta sind alle Faction Leaders und Blitz-Karten, die es auch in der Vollversion zum Launch gibt, enthalten.



Und euren Fortschritt aus der Beta dürft ihr auch in die Vollversion übernehmen.